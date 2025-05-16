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Fizica

The Rock Bar Small Stage, Краснодар, Красная улица, 76А

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 59000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Готовься к незабываемому вечеру! Легендарный исполнитель FIZICA возвращается на сцену, чтобы подарить вам мощный заряд энергии, драйва и искренних эмоций. Его уникальный стиль, харизма и потрясающая атмосфера на концертах уже покорили тысячи слушателей, и теперь пришла ваша очередь ощутить это на себе! Что тебя ждет: — Новые треки и любимые хиты вживую. — Невероятная энергетика и полное погружение в музыку. Клубная атмосфера, прекрасная музыка и приятное общение уже ждут тебя - до встречи на концерте!

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