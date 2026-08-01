Первый фестиваль с хитами хаус музыки для тех, кто ценит свой режим. Площадка: — Тонна света и звука на главной сцене фестиваля — 2 больших бассейна доступных для посещения — Бары и лаунж-зона — Ресторанное меню — С нуля созданные фото- и тематические зоны Музыка и интерактивы: — Диджей-сеты от приглашённых гостей с хитами хаус музыки — Живые инструменты — Афро-музыканты и ходулисты — Фото-зона и кадры для гостей