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Вкусно, Красиво, Музыкально В программе: — Дегустации разных видов сыра — Мастер-классы — Праздничный концерт — Выставки и ярмарка фермерских продуктов — Подворья, где можно увидеть процесс приготовления настоящего адыгейского сыра своими глазами Это самое масштабное и долгожданное мероприятие всей Адыгеи, будет не только весело, но и вкусно. Фестиваль будет проходить на Даховской поляне, где обычно запускают в небо воздушные шары. 13-14 сентября с 10:00 до 19:00
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