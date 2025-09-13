Вкусно, Красиво, Музыкально В программе: — Дегустации разных видов сыра — Мастер-классы — Праздничный концерт — Выставки и ярмарка фермерских продуктов — Подворья, где можно увидеть процесс приготовления настоящего адыгейского сыра своими глазами Это самое масштабное и долгожданное мероприятие всей Адыгеи, будет не только весело, но и вкусно. Фестиваль будет проходить на Даховской поляне, где обычно запускают в небо воздушные шары. 13-14 сентября с 10:00 до 19:00