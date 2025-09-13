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Фестиваль Адыгейского сыра

Даховская поляна, вблизи хребта Уна-Коз

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Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Вкусно, Красиво, Музыкально В программе: — Дегустации разных видов сыра — Мастер-классы — Праздничный концерт — Выставки и ярмарка фермерских продуктов — Подворья, где можно увидеть процесс приготовления настоящего адыгейского сыра своими глазами Это самое масштабное и долгожданное мероприятие всей Адыгеи, будет не только весело, но и вкусно. Фестиваль будет проходить на Даховской поляне, где обычно запускают в небо воздушные шары. 13-14 сентября с 10:00 до 19:00

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