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Элли на маковом поле

Кроп Арена
микрорайон Центральный

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от 1900₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства — всё расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей тёплым лучом в самые дальние уголки души.

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