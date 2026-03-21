Элли на маковом поле
микрорайон Центральный
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от 1900₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства — всё расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей тёплым лучом в самые дальние уголки души.
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