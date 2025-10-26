Екатерина Яшникова – девушка с гитарой и огромными амбициями. Понятные истории и блестяще адаптированный для поп-рока русский язык делают каждую песню притягательной. Она создает себя сама — и у нее это получается. Миллионы просмотров на YouTube, концерты по всей стране, мощные коллаборации, в том числе с группой Uma2rman, ставшие народными песни — это только часть побед за девятилетнюю историю проекта. Она поет на «Квартирнике у Маргулиса» и «Дикой Мяте», YLETAЙ и STEREOLETO и один за другим покоряет рок-фестивали и снимает клипы, которые выигрывают награды на конкурсе короткометражек. В октябре Екатерина приедет в Краснодар, чтобы поделиться со всеми светлой энергией своего творчества.