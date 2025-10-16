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Движение: театральный мастер-класс

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс Дарьи Андроновой о теле, пластике и свободе. Сценическое движение – это не просто избавление от зажимов и стеснения, но и открытие для себя того, как можно двигаться и чувствовать себя на публике, импровизировать, раскрываться и не бояться. Через упражнения, импровизацию и внимание к телу ты научишься говорить без слов, почувствуете энергию и уверенность в каждом движении. Подходит тем, кто хочет освободиться от зажимов и научиться слышать своё тело. Для кого: для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее, двигаться свободнее и раскрываться через творчество.

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