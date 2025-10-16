Мастер-класс Дарьи Андроновой о теле, пластике и свободе. Сценическое движение – это не просто избавление от зажимов и стеснения, но и открытие для себя того, как можно двигаться и чувствовать себя на публике, импровизировать, раскрываться и не бояться. Через упражнения, импровизацию и внимание к телу ты научишься говорить без слов, почувствуете энергию и уверенность в каждом движении. Подходит тем, кто хочет освободиться от зажимов и научиться слышать своё тело. Для кого: для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее, двигаться свободнее и раскрываться через творчество.