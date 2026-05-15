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Добрый, б#@$ть, вечер!

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Стендап
Еда

Про событие

Живой юмористический формат без сценария и заготовок. Импровизация, стендап, общение с залом и шутки, которые рождаются прямо в моменте. Каждый вечер — уникален. Нет повторов, нет «отработанной программы», нет ощущения, что ты это уже где-то видел. Всё строится на реакции зала и живом диалоге. В центре вечера — Кирилл Стоун: финалист Comedy Баттл, участник и победитель НЕ СПАТЬ в составе панк-дуэта Lажа Минелли. Это вечер для тех, кто любит живой юмор, быстрые реакции и атмосферу, где зритель — часть происходящего, а не просто наблюдатель.

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