Серьги — идеальный способ начать экспериментировать с украшениями, сделать первый шаг к творчеству и самовыражению. На мастер-классе ты создашь украшение, которое подойдёт именно тебе и откроешь для себя путь к самопознанию и принятию своей индивидуальности. А ещё поучаствуешь в практиках заземления и центрирования и узнаешь о психологии украшений и их влиянии на образ. У тебя будет возможность на несколько часов расслабиться и освободиться от повседневной суеты, найти неожиданные решения для своих задач, научиться доверять интуиции в выборе материалов и открыть новые возможности. Бонус для участников: Полезные материалы о психологии украшений и практические рекомендации. Потрать всего 2,5 часа в начале года и заложи прочный фундамент для успешных двенадцати месяцев. Стоимость участия: 3000 рублей. Все материалы включены. Количество мест всего 6. Записаться и задать вопросы можно по телефону 8-918-423-04-76 (WhatsApp/Telegram).