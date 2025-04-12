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Deflee, Margaryan, S.Samo

X Bar, Краснодар, Красных Партизан 491

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 21+
Концерты
Вечеринки

Про событие

В субботу все звезды сходятся в стенах Х-Bar, такое пропустить нельзя! Главные хедлайнеры, которые не нуждаются в представлении - Deflee, Margaryan, S.Samo - авторские треки этих ребят всегда на вершинах всех музыкальных чартов, и проверены на всех танцполах страны и не только. При локальной поддержке: Artro, Morelly, Sultan, Maalisha, Yar.Ko, Maxxx.

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