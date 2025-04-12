В субботу все звезды сходятся в стенах Х-Bar, такое пропустить нельзя! Главные хедлайнеры, которые не нуждаются в представлении - Deflee, Margaryan, S.Samo - авторские треки этих ребят всегда на вершинах всех музыкальных чартов, и проверены на всех танцполах страны и не только. При локальной поддержке: Artro, Morelly, Sultan, Maalisha, Yar.Ko, Maxxx.