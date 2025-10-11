Death Hammer Fest 7 — злее, тяжелее, громче! В этот раз организаторы порадуют краснодарского слушателя поистине именитыми хэдлайнерами, покорившими не только фестивали нашей необъятной, но и СНГ, и даже Европу — Little Dead Bertha! А кроме них для тебя сыграют иногородние гости Летальный исход, The Lone Dark Side, Pulsa Di Nura и местные трэш дирижеры Колхозная Самодеятельность!