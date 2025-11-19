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[отменено] Days of Suffering

The Rock Bar Classic
Красная улица, 76литА

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Масштабный тур по России в компании трёх вулканов отечественной сцены. Vomitous Mass Лидеры сибирского brutal death metal Vomitous Mass отметят юбилей альбома Sufferings From Defleshment мощным туром. К десятилетию дебюта, группа впервые исполнит треки, ранее не игравшиеся на концертах. Приготовься окунуться в бездну всепоглощающего хаоса и разрушительной энергии. Maledicted Мрачный Atmospheric Death из самого сердца Сибири, погружающий слушателя в пучины меланхоличной тьмы, пропитанной бесконечной скорбью и обречённостью. Лирика группы затронет все самые потаённые и тёмные уголки твоего разума. Вязкое и тяжёлое звучание музыки, приправленное завораживающей мелодичностью, даст тебе заряд энергии, заполняющей пустоты души. Нордстронг Это союз, прославляющий воинов всех времён и народов. Они исполняют музыку в жанре strong metal, несущую собой силу севера и веру в древнее братство.

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