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David Sagamonyants

HIVE, Красноармейская улица, 93Г

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Долгожданный вечер в HIVE: Давид Сагамонянц — официальный барабанщик Скриптонита и один из самых экспрессивных джазовых музыкантов страны — выступит с мощным составом единомышленников. На сцене: •Антон Баронин — рояль (Москва) •Назар Александрянц — саксофон (Краснодар) •Сергей Корчагин — контрабас (Москва) Этот квартет — не просто концерт, а событие для всех, кто ценит живую энергию, импровизацию, джаз и свободу звука. Одна ночь. Один состав. Много музыки, которую ты не забудешь. HIVE — здесь рождается звук. сбор гостей: 20:00 начало концерта: 21:00

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