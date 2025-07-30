Долгожданный вечер в HIVE: Давид Сагамонянц — официальный барабанщик Скриптонита и один из самых экспрессивных джазовых музыкантов страны — выступит с мощным составом единомышленников. На сцене: •Антон Баронин — рояль (Москва) •Назар Александрянц — саксофон (Краснодар) •Сергей Корчагин — контрабас (Москва) Этот квартет — не просто концерт, а событие для всех, кто ценит живую энергию, импровизацию, джаз и свободу звука. Одна ночь. Один состав. Много музыки, которую ты не забудешь. HIVE — здесь рождается звук. сбор гостей: 20:00 начало концерта: 21:00