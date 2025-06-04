Впервые выступление одной из самых быстрорастущих артисток в России! Daryana держится на верхних строчках чартов с треками Juice и «Кто ты», получив огромное признание фанатов в TikTok и за его пределами! Широкую известность певица Daryana получила благодаря своей провокационной песне «Заставлял», записанной с коллегой Daybe.