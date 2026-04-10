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Ночь Crystal Castles

Фабрика, улица Захарова, 7/1

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Главный тематический фестиваль, посвящённый творчеству группы Crystal Castles возвращается в Краснодар. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы Crystal Castles. Будут играть ремиксы на их популярные песни, а также музыку, вдохновлённую творчеством группы. Это отличный шанс для поклонников Crystal Castles насладиться их музыкой в новом формате и встретиться в живую с единомышленниками. Вечеринка пройдёт в формате диджей-сетов. P.S. На всякий случай — данное мероприятие не является концертом группы Crystal Castles.

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