Главный тематический фестиваль, посвящённый творчеству группы Crystal Castles возвращается в Краснодар. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы Crystal Castles. Будут играть ремиксы на их популярные песни, а также музыку, вдохновлённую творчеством группы. Это отличный шанс для поклонников Crystal Castles насладиться их музыкой в новом формате и встретиться в живую с единомышленниками. Вечеринка пройдёт в формате диджей-сетов. P.S. На всякий случай — данное мероприятие не является концертом группы Crystal Castles.