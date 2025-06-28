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Crazy Jazz Night

Факультет, Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Электронный концерт Миши Брауна. Теперь текст звучит так: Тебя ждёт: живой электронный сет от человека, в котором сочетаются академическая строгость, джазовая свобода и безупречное музыкальное чутьё. Миша Браун — не просто артист, он звук. Он тот, кто выстраивает композиции, как архитектуру эмоций. Кто 25 лет в музыке, учился у европейских маэстро, играл классику, джаз, фанк и техно — и теперь создаёт звучание вне жанров. Это будет вечер настоящего саунда: — музыка, в которой слышно пространство; — вибрации, от которых мурашки; — атмосфера, где каждый трек — как внутренний монолог на рассвете. Не просто концерт — опыт. Медитативный, глубокий, драйвовый. Такой, после которого ты выходишь немного другим.

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