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Чёрный Обелиск
улица Максима Горького, 104
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от 1800₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группа презентует новый альбом и исполнит вживую свои главные хиты, ставшие знаковыми для нескольких поколений поклонников. За более чем три десятилетия на сцене «Чёрный Обелиск» стал символом отечественного хард-рока — с мощными риффами, честными текстами и энергетикой, которая моментально захватывает зал. Долгожданный новый альбом — отличный повод собраться всем, кто ценит музыку «Чёрного Обелиска».
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