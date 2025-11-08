Группа презентует новый альбом и исполнит вживую свои главные хиты, ставшие знаковыми для нескольких поколений поклонников. За более чем три десятилетия на сцене «Чёрный Обелиск» стал символом отечественного хард-рока — с мощными риффами, честными текстами и энергетикой, которая моментально захватывает зал. Долгожданный новый альбом — отличный повод собраться всем, кто ценит музыку «Чёрного Обелиска».