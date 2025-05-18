Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Поэтическая сказка о потерянном теле и найденном времени. Первая часть трилогии под названием Новое Время в исполнении самого автора под псевдонимом Хирург. Фантастическая и захватывающая история уникального путешествия в воображаемых мирах под аккомпанемент профессионального гитариста с превосходным погружающим терапевтическим эффектом. Также в программе китайский чай, вкусняшки и философские беседы для желающих.
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