Поэтическая сказка о потерянном теле и найденном времени. Первая часть трилогии под названием Новое Время в исполнении самого автора под псевдонимом Хирург. Фантастическая и захватывающая история уникального путешествия в воображаемых мирах под аккомпанемент профессионального гитариста с превосходным погружающим терапевтическим эффектом. Также в программе китайский чай, вкусняшки и философские беседы для желающих.