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Черепаха: моноспектакль

Дхарма, улица Гоголя, 80

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Поэтическая сказка о потерянном теле и найденном времени. Первая часть трилогии под названием Новое Время в исполнении самого автора под псевдонимом Хирург. Фантастическая и захватывающая история уникального путешествия в воображаемых мирах под аккомпанемент профессионального гитариста с превосходным погружающим терапевтическим эффектом. Также в программе китайский чай, вкусняшки и философские беседы для желающих.

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