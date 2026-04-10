Call Me Karizma
улица Чапаева, 94
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от 2499₽ до 24999₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Американский автор и исполнитель, виртуозно сочетающий хип-хоп и поп-панк, создаёт мрачное, цепляющее и вирусное звучание. Его острая лирика и уникальный музыкальный стиль покорили слушателей по всему миру, закрепив за ним репутацию одного из самых новаторских артистов своего поколения.
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