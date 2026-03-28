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Концерты
Про событие
Bushido Zho едет в большой тур «Sweet and Tearz». Это будут не просто концерты, а настоящее путешествие по вселенной артиста, полное эмоций и энергии. Твои любимые треки и новый материал — в уникальном концертном шоу 2026. Приходи, будет громко!
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