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  1. Краснодар
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Bushido Zho

Путевая улица, 5/1

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Завершение:

от 1500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Bushido Zho едет в большой тур «Sweet and Tearz». Это будут не просто концерты, а настоящее путешествие по вселенной артиста, полное эмоций и энергии. Твои любимые треки и новый материал — в уникальном концертном шоу 2026. Приходи, будет громко!

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