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Бранимир

The Rock Bar
улица Максима Горького, 104

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от 1500₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Песни, полные надежды, несмотря на мрачность их содержания. Песни, рождённые маленьким городом. Певец плацкартной России Бранимир, известный своими совместными работами с 25/17, Аффинажем, Саградой, Чижом, Кристоaом Ханом (Swans), с одной гитарой способен раскачать любой зал. За двадцать лет жизни в плацкартах рок-бард Бранимир дал более тысячи концертов в России и за рубежом.

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