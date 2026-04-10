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Бранимир
улица Максима Горького, 104
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от 1500₽ до 2200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Песни, полные надежды, несмотря на мрачность их содержания. Песни, рождённые маленьким городом. Певец плацкартной России Бранимир, известный своими совместными работами с 25/17, Аффинажем, Саградой, Чижом, Кристоaом Ханом (Swans), с одной гитарой способен раскачать любой зал. За двадцать лет жизни в плацкартах рок-бард Бранимир дал более тысячи концертов в России и за рубежом.
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