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Благотворительный Рок-Фестиваль

Rock-Bar, ЦМР, ул. Горького 104

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1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Это тёплое и музыкальное событие года для всех любителей живого рока. РокФест объединяет лучшие коллективы Юга в поддержку движения #Ловлюэмоции, помогающего девушкам, столкнувшимся с онкологией. В программе: кавер-группа SODA, кавер-бэнд Группа Лиц Максим Локайчук (участник Голос. Дети 11), группа Sunset Glow, Анастасия Блинова и Мирослава Мачуга. Ведущий Роман Бурмистров устроит для вас настоящий рок-флешмоб. У входа — байкеры на мотоциклах; на мероприятии будут работать профессиональный фотограф и видеографы.

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