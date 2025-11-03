Это тёплое и музыкальное событие года для всех любителей живого рока. РокФест объединяет лучшие коллективы Юга в поддержку движения #Ловлюэмоции, помогающего девушкам, столкнувшимся с онкологией. В программе: кавер-группа SODA, кавер-бэнд Группа Лиц Максим Локайчук (участник Голос. Дети 11), группа Sunset Glow, Анастасия Блинова и Мирослава Мачуга. Ведущий Роман Бурмистров устроит для вас настоящий рок-флешмоб. У входа — байкеры на мотоциклах; на мероприятии будут работать профессиональный фотограф и видеографы.