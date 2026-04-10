Возраст 18+
Концерты
Про событие
Жёсткая и выверенная музыкальная программа в сочетании с мощным визуальным рядом: актёры, сложные авторские костюмы, видео и спецэффекты. Привезут вкусняшки: много спецэффектов, света, плотный звук и заряд энергии. А главное — музыку, которая вытаскивает из головы всё лишнее. Если хочется встряхнуться, выдохнуть будни и оторваться по полной — тебе сюда. Не сдерживай себя.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи