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  1. Краснодар
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Биопсихоз

Кроп Арена
микрорайон Центральный

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Завершение:

от 2700₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Жёсткая и выверенная музыкальная программа в сочетании с мощным визуальным рядом: актёры, сложные авторские костюмы, видео и спецэффекты. Привезут вкусняшки: много спецэффектов, света, плотный звук и заряд энергии. А главное — музыку, которая вытаскивает из головы всё лишнее. Если хочется встряхнуться, выдохнуть будни и оторваться по полной — тебе сюда. Не сдерживай себя.

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