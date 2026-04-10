Жёсткая и выверенная музыкальная программа в сочетании с мощным визуальным рядом: актёры, сложные авторские костюмы, видео и спецэффекты. Привезут вкусняшки: много спецэффектов, света, плотный звук и заряд энергии. А главное — музыку, которая вытаскивает из головы всё лишнее. Если хочется встряхнуться, выдохнуть будни и оторваться по полной — тебе сюда. Не сдерживай себя.