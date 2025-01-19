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Билет в юность

улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Как на счет билета в юность? Когда мы были легки и беззаботны… уроки, школа, погулять. Свидания назначались - время и место, и если опоздаешь- парень может уйти, сотовых не было. Песни на листочках как признания в любви. Надписи на стенах в подъезде. Песни под гитару во дворе… Чиж, КИНО, Агата Кристи, Мумий Тролль, Жуки, Ляпис Трубецкой, Сплин и другие, чьи песни напомнят тебе о ТЕБЕ) Встречаемся на концерте!

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