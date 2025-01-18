Эти стены давят со всех сторон. Эти взгляды не оставляют в покое. Эти голоса сводят с ума... Терзающие метания внутри и мнимое спокойствие снаружи. Так больше не может продолжаться! Настало время дать волю своему Безумию! Двери психбольницы будут открыты до рассвета. Санитары у пультов вскроют суть психоза. Первоклассная медико-музыкальная терапия ждет безумцев этой ночи План лечения: - 6 компетентных мозгоправов - Фитобар (чайная) - Фитобар с градусом (алкобар) - Диета "Стол N1" - Визуальная терапия - Звукотерапия (фирменный звук ATS) Готов узнать свой диагноз? Безумцам в смирительных рубашках - вход свободный!