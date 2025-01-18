ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Безумие

улица Захарова, 7/1, Фабрика

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эти стены давят со всех сторон. Эти взгляды не оставляют в покое. Эти голоса сводят с ума... Терзающие метания внутри и мнимое спокойствие снаружи. Так больше не может продолжаться! Настало время дать волю своему Безумию! Двери психбольницы будут открыты до рассвета. Санитары у пультов вскроют суть психоза. Первоклассная медико-музыкальная терапия ждет безумцев этой ночи План лечения: - 6 компетентных мозгоправов - Фитобар (чайная) - Фитобар с градусом (алкобар) - Диета "Стол N1" - Визуальная терапия - Звукотерапия (фирменный звук ATS) Готов узнать свой диагноз? Безумцам в смирительных рубашках - вход свободный!

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста