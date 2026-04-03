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Без обид

Sgt. Pepper's Bar Краснодар, ул. Чапаева, 94

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от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт «без обид» в Краснодаре 3 апреля. Рок-марафон любимых треков в живом исполнении, который заставит тебя полностью отдаться музыке. «без обид» – это искренность, эмоции и харизма в рок-формате. Их треки ты узнаешь из тысячи по мощному вокалу и притягательно мрачному звучанию, дерзким текстам и продуманному до мелочей саунду. В каждое свое выступление музыканты привносят что-то новое, сохраняя при этом собственный почерк и способность залезть под ребра, вытаскивая наружу самые глубокие чувства, а значит, ты не можешь пропустить весенний сольник группы в баре «Сержант Пеппер».

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