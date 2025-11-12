Группа Berenika впервые в Краснодаре! Berenika сыграет концерт, где мрачные мелодии синти-попа и электроник-рока переплетаются с англоязычными текстами, полными романтики и декаданса. Их песни рассказывают о потерянных и одиноких душах, о тех, кто ищет спасения в танцах под умирающим солнцем. Группа презентует новый альбом и сыграет старые песни в новых аранжировках. ДРЕСС-КОД (рекомендуемый, но не обязательный): вампирско-готический или мерч Береники (будет в продаже на концерте). 18+ (возьми с собой паспорт). Лица до 18 лет обязаны будут покинуть бар до 22:00!