Выбор редакции
Белки на Акации
улица Максима Горького, 104
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Культовая Краснодарская поп-рок группа врывается в концертное расписание большим сольным концертом. Сама группа определяет свой стиль как «симбиоз направлений alternative, reggae, indie, disco и pop».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи