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Баста

Баскет-холл, Пригородная улица, 24

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от 4000₽ до 14000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Один из самых популярных артистов в русско-язычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведет программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками, радуется сам и радует неравнодушного зрителя. Концерт Басты это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все хиты начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лёд», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права».

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