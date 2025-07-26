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SoundCloud — сайт для распространения музыкальных произведений. Цель сервиса: предоставить независимым музыкантам возможность делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру и без участия посредников. Приходи на Фабрику, чтобы послушать музыку уже успешных артистов и амбициозных представителей новой эры SC-звука!
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