SoundCloud — сайт для распространения музыкальных произведений. Цель сервиса: предоставить независимым музыкантам возможность делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру и без участия посредников. Приходи на Фабрику, чтобы послушать музыку уже успешных артистов и амбициозных представителей новой эры SC-звука!