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Айсберг SoundCloud'а

Фабрика, улица Захарова, 7/1

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от 800₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

SoundCloud — сайт для распространения музыкальных произведений. Цель сервиса: предоставить независимым музыкантам возможность делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру и без участия посредников. Приходи на Фабрику, чтобы послушать музыку уже успешных артистов и амбициозных представителей новой эры SC-звука!

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