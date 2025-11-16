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Антон Прокофьев

Чайная АтмаСфера, Октябрьская улица, 63

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Танцевально-акустический концерт Антона Прокофьева. Антон Прокофьев — музыкант, поэт, человек, который поёт про настоящее. Про любовь без условий, про свет внутри и про простые истины, которые греют. Его творчество это служба поддержки человеческого тепла. На концерте будут песни — старые и новые, акустические и танцевальные; стихи, разговоры, смех и тишина — всё будет.

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