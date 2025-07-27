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  1. Краснодар
  2. События

Аниме и родственные узы

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Как видит концепт семьи современная японская анимация разберёшь вместе с филологом и со-основательницей проекта Vita Nuova — Еленой Хомухиной. — Будет обзор относительных и полноправных аниме-новинок на семейную тему — Обсудишь, почему их так много и как это связано с общественным процессом Японии — Рассмотришь детально разные варианты понимания родственных уз в аниме пространстве

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