Возраст 18+
Кино
Про событие
Как видит концепт семьи современная японская анимация разберёшь вместе с филологом и со-основательницей проекта Vita Nuova — Еленой Хомухиной. — Будет обзор относительных и полноправных аниме-новинок на семейную тему — Обсудишь, почему их так много и как это связано с общественным процессом Японии — Рассмотришь детально разные варианты понимания родственных уз в аниме пространстве
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи