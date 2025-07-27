Как видит концепт семьи современная японская анимация разберёшь вместе с филологом и со-основательницей проекта Vita Nuova — Еленой Хомухиной. — Будет обзор относительных и полноправных аниме-новинок на семейную тему — Обсудишь, почему их так много и как это связано с общественным процессом Японии — Рассмотришь детально разные варианты понимания родственных уз в аниме пространстве