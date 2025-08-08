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Aloha Camp 2025

Горячий ключ, Краснодарский край

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Два дня солнца, свободы и гавайского вайба на берегу горной реки, в цветочном венке, под DJ-сет, с кокосом в руке и новыми друзьями рядом. Программа: – Гавайская вечеринка до утра; – DJ Set на закате; – Костёр & укулеле вместо гитары; – Прыжки с тарзанки в реку; – Игры и тимбилдинги; – Арт-зона с росписью тела и креативными практиками; – Плов от шефа + гавайский ананасовый сюрприз; – Пуэр, чайная церемония и не только; – Ночной показ фильма на проекторе; – Танцы на траве в гавайском dress-code; – Утренняя йога. Бронь по телефону или в Телеграме – https://t.me/dongazon23

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