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  1. Краснодар
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Алёна Салькова

Сидрерия Батя, ул. Мира, 54

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Впервые на Краснодарской сцене с авторским материалом и известными хитами выступит участница шоу Музыкальная Интуиция на ТНТ. Так же уникальный концертный вечер плавно перейдёт в ночную вечеринку под звуки Deep House и Minimal Techno.

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