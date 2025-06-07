Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Впервые на Краснодарской сцене с авторским материалом и известными хитами выступит участница шоу Музыкальная Интуиция на ТНТ. Так же уникальный концертный вечер плавно перейдёт в ночную вечеринку под звуки Deep House и Minimal Techno.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи