ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Акустическо-поэтическая Мистерия

Пространство и время, ул. Седина, 54

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки
Концерты

Про событие

Погрузись в уникальное творческое пространство, где поэзия встречается с акустической музыкой. Тебя ждёт вечер тонких эмоций и глубоких переживаний, где каждое слово и каждый аккорд создают особую атмосферу таинства. Идеальный вечер для ценителей живого слова и акустической музыки в уютной атмосфере творческого пространства.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста