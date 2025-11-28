Погрузись в уникальное творческое пространство, где поэзия встречается с акустической музыкой. Тебя ждёт вечер тонких эмоций и глубоких переживаний, где каждое слово и каждый аккорд создают особую атмосферу таинства. Идеальный вечер для ценителей живого слова и акустической музыки в уютной атмосфере творческого пространства.