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Про событие
Погрузись в уникальное творческое пространство, где поэзия встречается с акустической музыкой. Тебя ждёт вечер тонких эмоций и глубоких переживаний, где каждое слово и каждый аккорд создают особую атмосферу таинства. Идеальный вечер для ценителей живого слова и акустической музыки в уютной атмосфере творческого пространства.
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