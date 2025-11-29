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After party: тусовка в формате Tinder

Клуб «Счастье», ул. Красноармейская, 68

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 3000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Хватит листать экран! Пришло время свайпать вживую. Концепция: Это не просто вечеринка. Это социальный эксперимент, где каждый — это живой профиль Tinder. Как это работает? 1. Ты сам и есть твой профиль. Твоя задача откинуть стеснение в сторону - так ты найдёшь новые знакомства. 2. Живые свайпы: Получаешь набор сердечек. Понравился человек? Ставь ему лайк! 3. It's a match! Если вы поставили лайки друг другу — это match! Собирай лайки и продолжай общение. 4. Особые условия: • Только живое общение • Никаких обязательств • Только честный интерес P.S. Количество участников не ограничено.

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