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ADDicted!

Sgt. Pepper's Bar, ул. Чапаева, 94

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от 800₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Панк-рок, который вызовет у тебя новую музыкальную зависимость! ADDicted! - молодой панк-рок коллектив с берегов Волги, чья музыка наполнена угаром, протестом и эмоциями. Она объединяет тех, кто не устаёт бороться с ленью, бездействием вокруг и внутри себя, а в их смелые и позитивные гимны трудно не влюбиться! Команда приедет с громкой презентацией альбома «Ночь» и большим сетом уже нашумевших мощных треков! Стань частью поколения смелых!

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