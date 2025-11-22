Панк-рок, который вызовет у тебя новую музыкальную зависимость! ADDicted! - молодой панк-рок коллектив с берегов Волги, чья музыка наполнена угаром, протестом и эмоциями. Она объединяет тех, кто не устаёт бороться с ленью, бездействием вокруг и внутри себя, а в их смелые и позитивные гимны трудно не влюбиться! Команда приедет с громкой презентацией альбома «Ночь» и большим сетом уже нашумевших мощных треков! Стань частью поколения смелых!