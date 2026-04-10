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Abyss, watching me

Sgt. Pepper's Bar, ул. Чапаева, 94

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Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Одно из самых ярких имен русскоязычного металкора, группа Abyss Watching Me во главе с Егором Ерушиным, спустя три года после запомнившейся фанатам пластинки NIX, представляет свой четвертый полноформатник, получивший название SOLIS. Тебя ждет самый крупный сольный концерт AWM в Краснодаре, а также программа, включающая в себя не только новые синглы, но и лучшие треки со всех релизов группы.

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