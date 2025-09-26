Спектакль-диалог. Спектакль-диалог это театральный формат, в котором зрители рассказывают свои истории, а актеры играют эти истории на сцене. Это спектакль, в котором истории зрителей оживают на сцене. Спектакль, где любой зритель может повлиять на ход спектакля. Спектакль, в котором нет выученных текстов, заготовок, заученных сцен это всё чистая импровизация! Ведущий всё время в диалоге со зрителем, а актеры играют этот диалог на сцене. Это настоящая магия! Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.