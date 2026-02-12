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«7Б» и Иван Демьян

The Rock Bar
улица Максима Горького, 104

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Иван Демьян и группа «7Б», приглашает вас ярко отметить день рождения своего вдохновителя и бессменного лидера, большим праздничным концертом в Краснодаре! Группа 7б неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Четыре таксиста и собака 2», «Тень бойца», «Время счастья 2», «Нераскрытые дела/Без срока давности», лидеры «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио» - да, все это они. Ивана Демьяна, лидера группы и автора песен, можно услышать на самых разных радио и телеканалах. Он даже успел сняться в главной роли отечественного боевика под названием «Тень бойца».

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