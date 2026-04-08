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Кемерово, бульвар Строителей, 21
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Настойки, авторские коктейли, русская кухня, а также русская душа! График работы: Бар: с 18:00 до 04:00 Караоке: с 19:00 до 04:00
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