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Звери

Притомский просп., 10, Кузбасс-арена

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от 2000₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Больше 20 лет на сцене, десятки хитов, сотни тысяч поклонников — «Звери» уже давно не нуждаются в представлении. «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» — многие из нас выросли на этих песнях, впервые влюблялись, танцевали на своих первых дискотеках. А многие влюбляются под них сейчас — «Звери» проходят сквозь поколения. Пропустить этот концерт просто нельзя. Вы услышите (и споёте!) самые главные хиты, написанные за два десятилетия.

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