Ужин-коллаборация от ресторана «Альма Кантина» и продуктовой сети магазинов «Калина-малина». Мексика и Сибирь объединились и собрали меню, в котором чувствуется сильный дух и горячий темперамент. В программе: - 5 курсов блюд — 2 закуски, 2 горячих и десерт - приветственные подарки - диджей и живая музыка - шоу, гадания и пиньята Бронь по телефону и в тг