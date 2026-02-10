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Закрытый гастроужин: Мексика и Сибирь

Ресторан «Alma Cantina», Весенняя улица, 24

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Завершение:

2999₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ужин-коллаборация от ресторана «Альма Кантина» и продуктовой сети магазинов «Калина-малина». Мексика и Сибирь объединились и собрали меню, в котором чувствуется сильный дух и горячий темперамент. В программе: - 5 курсов блюд — 2 закуски, 2 горячих и десерт - приветственные подарки - диджей и живая музыка - шоу, гадания и пиньята Бронь по телефону и в тг

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