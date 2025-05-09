Первая полнометражная картина в жанре научно-фантастической любовной драмы режисёра Макото Синкая. «За облаками» — это история о смелости, мечтах и загадках, которые ждут своего часа. После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение - башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчётливо видеть её контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.