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За облаками

"Кузбасскино"Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Первая полнометражная картина в жанре научно-фантастической любовной драмы режисёра Макото Синкая. «За облаками» — это история о смелости, мечтах и загадках, которые ждут своего часа. После поражения во Второй мировой войне Японию разделили между союзниками: северный остров Хоккайдо аннексировал Советский Союз, а Хонсю и другими южными островами овладели американцы. Советы начали сооружать в своей зоне оккупации загадочное сооружение - башню столь исполинских размеров, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли отчётливо видеть её контуры, возносящиеся в заоблачную высь. Друзья дали друг другу обещание, что однажды построят аэроплан и раскроют секрет гигантской башни.

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