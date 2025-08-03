За гончарным кругом
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Экспресс-мастер-класс по гончарному делу для новичков. На мастер-классе ты освоишь базовые техники работы на круге и создашь своё уникальное глиняное изделие с мастером. Готовую работы ты заберёшь домой. Мастер-класс длится 1 час.
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