Танцевальная терапия и прогулка по центру городу.

Впервые городские улицы Кемерово превратятся в сцену для свободы и танца.

«Я танцую по стране» – авторский проект актрисы театра и кино Ирины Горбачёвой, созданный совместно с агентством иммерсивных мероприятий «Голос внутри».

Проект о танцах, свободе и любви, где каждый почувствует смелость быть собой. Ты проживёшь настоящее возвращение к внутреннему ребёнку через движение, музыку и вдохновение.

Прогулку проводит ведущий проекта «Я танцую по стране».

Продолжительность: 100 минут.

Количество мест ограничено.

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