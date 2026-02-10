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[солдаут] Я танцую по стране. День 1

маршрут уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 12+

Про событие

Танцевальная терапия и прогулка по центру городу.

Впервые городские улицы Кемерово превратятся в сцену для свободы и танца.

«Я танцую по стране» – авторский проект актрисы театра и кино Ирины Горбачёвой, созданный совместно с агентством иммерсивных мероприятий «Голос внутри».

Проект о танцах, свободе и любви, где каждый почувствует смелость быть собой. Ты проживёшь настоящее возвращение к внутреннему ребёнку через движение, музыку и вдохновение.

Прогулку проводит ведущий проекта «Я танцую по стране».

Продолжительность: 100 минут.

Количество мест ограничено.

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