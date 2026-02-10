Танцевальная терапия и прогулка по центру городу.
Впервые городские улицы Кемерово превратятся в сцену для свободы и танца.
«Я танцую по стране» – авторский проект актрисы театра и кино Ирины Горбачёвой, созданный совместно с агентством иммерсивных мероприятий «Голос внутри».
Проект о танцах, свободе и любви, где каждый почувствует смелость быть собой. Ты проживёшь настоящее возвращение к внутреннему ребёнку через движение, музыку и вдохновение.
Прогулку проводит ведущий проекта «Я танцую по стране».
Продолжительность: 100 минут.
Количество мест ограничено.
Записаться @stycawoman