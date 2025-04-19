Выставка, объединяющая работы художников со всей РФ, тягучий эмбиент, гипнотехно и бьюти-вандализм и многое другое. 2 дня на осмысление вопроса «Здесь — это где?». Событие для неофициальной культурной жизни города. Каждый элемент экспозиции и программы выступает как проводник в твоём персональном пути осознания. Первый день тебя подключают визуально и аудиально через работы художников с углублением в их видение, видео-арт и музыкальное сопровождение. Ты можешь сам выбрать — быть свидетелем нахождения здесь или стать самим «здесь», соединяясь с арт-объектами, перфомансом и аудиорядом. Второй день пройдет в других слоях активности — в общем «здесь» расширится твоё восприятие искусства через лекцию, параллельно создавая искусство, которое ты сможешь забрать с собой. Погружение будет сопровождаться фуршетом, чаем, неслучайными гостями и обязательно качественной музыкой с первой и до последней секунды мероприятия. Если чувствуешь, что растворяешься в бытовых жизненных историях, теряя связь со своим «я здесь» — эти 2 дня вернут тебя домой, вернут к себе. Стоимость билетов: до 7.04 (включительно) Первый день — 800 рублей Второй день — 800 рублей Оба дня — 1300 рублей с 8.04 Первый день — 1000 рублей Второй день — 1000 рублей Оба дня — 1600 рублей