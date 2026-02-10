Продолжение киномарафона с фильмом «Город, который боялся заката» (1976). После семьи Сойеров посмотришь на реальные преступления. Чарльз Пирс снял не просто хоррор, а псевдодокументальную хронику. Техас, 1946 год, загадочный душегуб, который выходит только после заката. Именно отсюда Джон Карпентер «подрезал» POV-камеру для «Хэллоуина». Именно здесь слэшер ещё помнит, что он основан на крови, а не на спецэффектах. Фильм, который доказывает: правда страшнее вымысла, особенно когда она рассказана шёпотом за кадром. Бесплатно, по предварительной записи в вк.