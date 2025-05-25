Искренний разговор о спектакле «Отпуск по ранению» с теми, кто его создавал. В гостях: Ирина Латынникова – главный режиссёр театра, заслуженный работник культуры РФ. Григорий Забавин – директор Театра для детей и молодёжи. У тебя появится шанс задать вопросы и высказать своё мнение создателям спектакля. Также тебя ждут анонсы новых проектов и планы театра. Бронирование мест обязательно.