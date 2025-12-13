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Кузбасский центр искусств, Советский проспект, 40

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700₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Импровизационно-авангардный музыкально-поэтический перформанс. На вечере прозвучит поэзия, сопровождаемая живой музыкой — от импровизационного джаза до атмосферной электроники от Алексея Мариненко и эмоционального гитарного драйва. Оригинальная музыкальная партитура LexMorris (Мариненко) и Евгения Попова органично сочетается с поэтическими текстами известного поэта Александра Командина. Алексей Мариненко — музыкант, мультижанровый продюсер электронной музыки, известный под псевдонимом LexMorris. Евгений Попов — художник, скульптор, музыкант-импровизатор, виртуозно владеет гитарой. Александр Командин — поэт, автор нескольких поэтических книг, читающий свои тексты ярко и выразительно.

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