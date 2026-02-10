Мастер-класс для женщин от коллаборации резидентов «Клуба предпринимателей Кузбасса».

Женщина в ресурсе — это не случайность.

Это выбор: куда пойти, с кем провести время, что впустить в свою жизнь.

Эксперты и их темы:

— Марина Сытинская, стилист.

Наглядно покажет, как актуальные тренды вписываются в повседневный гардероб.

— Марина Михеенко, основатель бренда «Всё по плечу».

Представит новую коллекцию.

— Ирина Филиппова, сомелье, член Российской ассоциации сомелье.

Расскажет об игристых винах: какие бывают методы производства, с чем их сочетать и как выбрать идеальный вариант для настроения.

— Наталья Полетаева, астролог, мастер фэн-шуй, цифровой психолог.

Даст ориентиры на 2026 год: куда направлять энергию, что важно завершить, а что — запустить.

Количество ограничено. Всего 20–35 гостей. Камерно, тепло, без суеты.

Вопросы и бронь по телефону или в тг