Мастер-класс для женщин от коллаборации резидентов «Клуба предпринимателей Кузбасса».
Женщина в ресурсе — это не случайность.
Это выбор: куда пойти, с кем провести время, что впустить в свою жизнь.
Эксперты и их темы:
— Марина Сытинская, стилист.
Наглядно покажет, как актуальные тренды вписываются в повседневный гардероб.
— Марина Михеенко, основатель бренда «Всё по плечу».
Представит новую коллекцию.
— Ирина Филиппова, сомелье, член Российской ассоциации сомелье.
Расскажет об игристых винах: какие бывают методы производства, с чем их сочетать и как выбрать идеальный вариант для настроения.
— Наталья Полетаева, астролог, мастер фэн-шуй, цифровой психолог.
Даст ориентиры на 2026 год: куда направлять энергию, что важно завершить, а что — запустить.
Количество ограничено. Всего 20–35 гостей. Камерно, тепло, без суеты.
Вопросы и бронь по телефону или в тг