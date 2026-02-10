ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Время женщин

Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

1499₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для женщин от коллаборации резидентов «Клуба предпринимателей Кузбасса».

Женщина в ресурсе — это не случайность.

Это выбор: куда пойти, с кем провести время, что впустить в свою жизнь.

Эксперты и их темы:

Марина Сытинская, стилист.
Наглядно покажет, как актуальные тренды вписываются в повседневный гардероб.

Марина Михеенко, основатель бренда «Всё по плечу».
Представит новую коллекцию.

Ирина Филиппова, сомелье, член Российской ассоциации сомелье.
Расскажет об игристых винах: какие бывают методы производства, с чем их сочетать и как выбрать идеальный вариант для настроения.

Наталья Полетаева, астролог, мастер фэн-шуй, цифровой психолог.
Даст ориентиры на 2026 год: куда направлять энергию, что важно завершить, а что — запустить.

Количество ограничено. Всего 20–35 гостей. Камерно, тепло, без суеты.

Вопросы и бронь по телефону или в тг

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Трендовые вазы
Трендовые вазы

от 1300₽

Открытие Стартового городка
Открытие Стартового городка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста